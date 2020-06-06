مسلم: جاك كان من الإعلاميين الذي أسس مدرسة ما زالت تدرس بفلسطين



وتقدم بأحر التعازي والمواساة لزوجته وأسرته وعائلته بوفاته سائلا لله الرحمة للفقيد الغالي على قلوبنا.







رام الله - دنيا الوطنقال الإعلامي عبد الهادي مسلم: تلقيت ببالغ الحزن والألم وفاة اعلامي كبير له بصماته ومدرسته في عالم الصحافة الفلسطينية ابن مدينة القدس المحتلة الصحفي المخضرم جاك خزمو، مؤسس مجلة "البيادر السياسي"، ورئيس تحريرها، بعد صراع طويل مع المرض.وأضاف مسلم "لا زلت أتذكر هذا المناضل من خلال زاويته التي كان يكتبها في البيادر السياسي في زمن الانتفاضة الأولى في الوقت الذي كان يعاني إعلامنا الفلسطيني وصحفنا من مقص الرقيب الإسرائيلي وكنت مدواما على قراءتها في زمن كانت البيادر من المجلات التي بحسب لها الف حساب وكان الخبر إذا نشر فبها كأنه نشر في الجزيرة في وقتنا الحاضر".وأكمل: لقد أسس المرحوم مجلة (البيادر السياسي) وهي من أوائل المجلات السياسية التي صدرت في القدس بعد الاحتلال عام 1967 وهي أول مجلة أسبوعية، صدر العدد الأول منها في 1/4/1981.وأردف: لم يكتف بذلك بل أسس المرحوم خزمو واحدة من أهم المجلات الأدبية والسياسية في القدس آنذاك، إذ كان مناضلًا مناديًا بحق الصحافة الفلسطينية ووقف أمام الإجراءات العسكرية الإسرائيلية مطالبًا بحقوق الصحفيين وانتصر على الرقابة العسكرية في ساحات القضاء.وأستطرد: أسس أيضا مجلة البيادر الأدبية التي ساهمت في إنشاء اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وواجه المرحوم خزمو قوات الاحتلال وقتها التي كانت تمنع تجمع أكثر من 10 أفرا