عياش ينعي فقيد فلسطين الأعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي

عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش

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رام الله - دنيا الوطن

نعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، فقيد فلسطين والوطن الاعلامي الكبير جاك خزمو الذي توفي مساء هذا اليوم اثر مرض لم يمهله طويلا



وتقدم عياش بأحر التعازي والمواساة من زوجة وأسرة الفقيد والعاملين في المجلة بوفاة المناضل والأعلامي خزمو مؤسس مجلة البيادر السياسي ،سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان



وقال في بيان النعي الذي وصل نسخة منه " لدنيا الوطن " ان المرحوم كان إنسانا، ووطنيا، مخلصا لوطنه وقضيته، دافع عن قضايا وهموم شعبه"



وأضاف أنه تعرض خلال مسيرته الإعلامية الطويلة التي امتدت لعدة عقود إلى الكثير من المضايقات والاضطهادات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبقي صامدا في مدينته القدس مدافعا عنها، رافضا كل أساليب التهجير والتطفيش التي استخدمها الاحتلال بحقه وبحق أبناء شعبه، وبقي متشبثا بأرض القدس الحبيبة، مدافعا عنها، ومطالبا بإنصافها وحمايتها وحماية مقدساتها وأبنائها.