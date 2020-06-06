وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة شفاء جديدة والف فحص جميع نتائجها سلبية





وقالت الدكتورة الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، ان مجمل حالات الشفاء من عدد الاصابات البالغ 640 حالة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة وصل الى 83% مبينة انه تم امس إجراء الف فحص جديد للفيروس وجميع النتائج ظهرت سلبية، مشيرة الى انه منذ ظهور وباء فيروس (كورونا) تم إجراء نحو 62500 فحص.





وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية، اشارت كيلة الى طرح قضية انشاء مركز طوارئ لادارة الازمات في مقر وزارة الصحة قريباً تشرف عليه وتموله منظمة الصحة العالمية.





وحول اصابة السيدة بفيروس في بلدة برطعة في محافظة جنين قالت الدكتورة مي، ان طواقم الوزارة لم تتمكن من الوصول الى البلدة برطعة كونها تقع خلف الجدار العنصري تم ارسال رسالة الى الصليب الاحمر وجهات اخرى للضغط على سلطات الاحتلال السماح للطواقم الطبية من ممارسة عملها داخل القرية وتتبع المخالطين للسيدة المصابة.



وفيما يتعلق باجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الافتراضي يوم الأربعاء المقبل، قالت وزيرة الصحة ان الاجتماع مخصص للحديث عن وباء (كورونا) في الدول العربية وكيفية تقديم الدعم بين الدول لمواجهة فيروس (كورونا).



واوضحت وزيرة الصحة انه سيتم طرح قصة نجاح فلسطين في تصديها للجائحة، فيما سيتم المطالبة بحزمة من المعدات الطبية لفلسطين، وكذلك بحث سبل انقاذ حياة المرضى بعد قرار وقف التنسيق مع الاحتلال خاصة مع الاردن ومصر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة انخفاض عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا الى 83 بعد تسجيل 23 حالة شفاء جديدة في غزة.