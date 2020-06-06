يديعوت: العمادي يصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة بالقطاع.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "إذا حدث ذلك ستكون المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي سيدخل فيها القطاع بعد منعه ونائبه الحردان بسبب تفشي فيروس (كورونا) في "إسرائيل".





يشار إلى أن أموال المساعدات القطرية تصرف لـ 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل واحدة.





ويتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، منذ فترة، أنباء حول موعد صرف المنحة القطرية، فيما تنفي وزارة الشؤون الإجتماعية بقطاع غزة بشكل متكرر تلك الأنباء، وتؤكد أنه لا يوجد موعد مُحدد لصرف المنحة بعد.

رام الله - دنيا الوطن