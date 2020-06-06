غزة: الهيئة الفلسطينية للاستثمار تُعلن استئناف العمل في برنامج تمويل المشاريع الصغيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة.



وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه تم فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن ابتداء من غداً الاحد، بعد شهرين من إيقاف استقبال طلبات المشاريع بسبب جائحة (كورونا).



وأشارت الهيئة إلى أن المشاريع يجب أن تتوفر فيها عدة شروط، أولها أن يكون المشروع المقترح لا يتأثر بجائحة (كورونا) بشكل مباشر، الثاني أن يساهم المشروع المقترح في مواجهة آثار (كورونا)، الثالث أن يشكل المشروع المقترح بديلاً لأحد الأصناف المستوردة، الشرط الرابع يتم عرض المشروع أو الفكرة الريادة على اللجنة للنظر في إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الحالية.



وبينت الهيئة أنه ونظراً للظروف الحالية وتخفيفاً عن المواطنين، تم اعتماد التقديم الالكتروني، من خلال الدخول على الرابط التالي https://forms.gle/f8KRBcYTNUAJKS5KA وتعبئة النموذج الخاص بالمشاريع، وأن تكون جميع البيانات كاملة وصحيحه.



وطالبت الهيئة أصحاب المشاريع بزيارة الموقع الالكتروني http://www.ipa.ps للاطلاع على الشروط الخاصة بالمشاريع والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم المشروع.



وأكدت أن استئناف تمويل المشاريع يأتي التزاماً من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بواجبها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة من خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، وإيمانا منها بضرورة المشاركة في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة (كورونا).