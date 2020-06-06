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قطر تكشف عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية

قطر تكشف عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الجمعة إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

ونقلت (الجزيرة) القطرية عن الشيخ محمد "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 بتهمة (دعم الإرهاب)، وتنفي الدوحة ذلك.

وقال الوزير "نأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت"، مضيفا أن قطر أجرت بعض المحادثات مع السعودية في نهاية 2019، لكن العملية توقفت.

في ذات السايق نقلت (رويترز) إن الولايات المتحدة دشنت مساعي جديدة لحمل الدول الأربع على إعادة فتح المجال الجوي الخليجي للطائرات القطرية وخاصة طائرات الخطوط الجوية القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.

وقال مسؤول خليجي "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الأمريكيون... موقفنا لم يتغير".

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