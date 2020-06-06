الاحتلال يقتحم بلدة العيساوية بمدينة القدس ويداهم عدة منازل

صورة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أثنا اقتحام المدن الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بلدة العيساوية وداهمت عدة مناطق في حي عبيد حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لجنود الاحتلال باستخدام المفرقعات النارية والحجارة.



كذلك أغلق الاحتلال صباح اليوم منطقة باب العامود بحجة فحص جسم مشبوه.



ويتعرض المواطنون في القدس المحتلة لهجمة إسرائيلية متواصلة بالاعتقال والملاحقة وفرض الغرامات الباهظة وهدم المنازل والمصالح التجارية بهدف تهجيريهم من المدينة وتفريغها من سكانها لتسهيل عملية تهويدها والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى.