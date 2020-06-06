رسميا: (جو بايدن) مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، اليوم السبت، مما وضعه في تحدٍ مميت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بايدن في بيان، صباح السبت ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي وفق (سبوتنيك): "لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق،، وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة، حزب موحد".



وكان نائب الرئيس السابق بالفعل يتصدر حزبه منذ أن أنهى منافسه الأخير في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بيرني ساندرز، حملته في أبريل، نيسان الماضي.