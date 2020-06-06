شاهد صور للرئيس عباس من القدس إلى الأغوار.. والسبب؟

ووافق أمس الجمعة، 5 حزيران/ يونيو 2020، الذكرى السنوية الـ 53 لما يُعرف عربياً باسم النكسة، أو حرب عام 1967، التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.





















رام الله - دنيا الوطنألصقت حركة فتح في إقليم القدس، أمس الجمعة، صور للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على طول الشوارع الالتفافية بين القدس والأغوار، وذلك في تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي خلال الذكرى الـ 53 للنكسة.وكتب على الصور بعض العبارات، وفق ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كـ (السيادة الفلسطينيه، القدس ليست للبيع، لا لضم الأغوار الفلسطينية، لا لصفقة القرن، الثوابت الفلسطينيةلا تنازل عن الثوابت والحقوق الفلسطينية مهما طال الزمن).