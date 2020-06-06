(الشاباك) يكشف تفاصيل عملية اغتيال سرية لقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة





وقال نائب رئيس شاباك السابق يتسحاق إيلان، في مقابلة مع صحيفة ترجمها موقع (العربي) عن معاريف الإسرائيلية، إن شاباك اغتال أحد قادة الجهاد لمسؤوليته عن عملية بيت ليد الاستشهادية، التي وقعت في نفس العام، وأدت لمقتل 22 جندياً إسرائيلياً.





وأضاف إيلان، أن شاباك لم يتبنَ العملية، ولم يذكر تفاصيلها، ولم يشر إلى القيادي، الذي ظل اسمه وقيادته للجناح العسكري للجهاد الإسلامي طي الكتمان.





وأكد أن قرار الاغتيال صدر من أعلى المستويات في الأمنية والسياسية في إسرائيل، مشيراً إلى أن حركة الجهاد، نفذت عملية انتقامية بعد اغتيال قائدها العسكري، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، ورغم أن الإعلان الرسمي صدر عن حركة (حماس) بتبني العملية، إلا أن الحقيقة هي أن منفذ العملية كان من الجهاد الإسلامي.





وفق الصحيفة الإسرائيلية، ووفقاً لـ إيلان، فإن الشهيد، الذي تم اغتياله، لم يكن معروفا لدى الناس بأنه قائد في الجهاد الإسلامي، ولكن إسرائيل اكتشفت ذلك، واغتالته بصمت وظل سرّه طي الكتمان حتى اليوم.

رام الله - دنيا الوطنكشف جهاز (شاباك) الإسرائيلي، الجمعة، عن تفاصيل عملية اغتيال سريّة، طالت أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي عام 1995 في قطاع غزة.