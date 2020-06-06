الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
وأضافت أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، الشاب أدهم زعتري من البلدة القديمة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 شبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت خالد سخن، ومحمد عتيق، وحسن عتيق من أمام باب العامود (أحد أشهر أبواب البلدة القديمة)، تزامنا مع إغلاقه أمام المواطنين فجر اليوم، لعدة ساعات.
وأضافت أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، الشاب أدهم زعتري من البلدة القديمة.
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