إسرائيل تستعد لصفقة مروحيات وطائرات جديدة نهاية عام 2020





ووفقاً لصحيفة (إسرائيل اليوم)، تم تأجيل القرارات بشأن هذه المسألة لعدة أشهر، بسبب الوضع السياسي، وجاري العمل الآن من أجل إبرام صفقة مع حلول نهاية العام الحالي، لشراء مروحيات جديدة؛ لتحل مكان مروحيات اليسعور القديمة، وكذلك الأمر لشراء طائرات شحن وقود؛ لتحل مكان الطائرات القديمة، إضافة إلى شراء سرب مروحيات جديدة.













رام الله - دنيا الوطنبدأ وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، بمناقشة صفقات شراء طائرات جديدة لسلاح الجو الإسرائيلي، التي تعتبر أحد أهم القضايا العاجلة لإنهائها أمام غانتس.