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أردوغان: نضال جنودنا مع أشقائهم الليبيين جعلهم يسيرون نحو تحقيق الخطط المستهدفة

أردوغان: نضال جنودنا مع أشقائهم الليبيين جعلهم يسيرون نحو تحقيق الخطط المستهدفة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العسكريين الأتراك المتواجدين في ليبيا، وأشقاءهم الليبيين، يسيرون نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا البلد.

وقال أردوغان، وفق ما نقلته (الأناضول) التركية: "جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا، يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة".

من جهة أخرى، أكد الرئيس أردوغان، "أن العسكريين الأتراك يسطرون الملاحم في مكافحة الإرهاب شمالي العراق، ومنطقة نبع السلام، وفي إدلب".

وأوضح بالقول "الحمد الله فإن جنودنا، ودفاعنا الوطني، يسطرون الملاحم في محاربة الإرهاب في منطقة نبع السلام، و شمالي العراق، وعلى نفس الشاكلة في إدلب".

وأردف: "خلال الأيام الأخيرة، فإن جنودنا ومع أشقائهم الليبيين يسطرون الملاحم في ليبيا، سواء في طرابلس، وترهونة والمطارات المحيطة، حيث طهروا كل تلك المناطق، والآن يسيرون نحو الأهداف المنشودة".

وحول انتقادات المعارضة بخصوص الاقتصاد التركي، أكد أردوغان، أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب ومواجهة جائحة (كورونا)، ومواصلة استثماراتها بإمكاناتها الذاتية، دون استجداء أموال من أي جهة.

وبيّن، أنه في الوقت الذي تستولي دول على كمامات دول أخرى، فإن تركيا تقوم بإنتاج كماماتها، وتقدم الدعم اللازم للعالم في هذا المجال.

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