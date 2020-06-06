الخارجية: وفاة مواطن من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بفيروس (كورونا).



وأفادت الخارجية، عبر تغريدة لها على (تويتر)، أن الوفاة الجديدة تعود للمواطن حسن الشيخ في السبعينيات من عمره، وتوفي إثر إصابته بفيروس (كورونا).