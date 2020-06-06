واشنطن: نبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت واشنطن، الجمعة، أنها تبذل جهوداً مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.



وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات صحفية نقلتها (الأناضول)، إنها تبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضافت كرافت، أن "هذه الجهود نبذلها مع اللجنة الرباعية، وأعضاء مجلس الأمن، إضافةً إلى مندوبي فلسطين وإسرائيل لدى الأمم المتحدة".



وأردفت: "نريد التأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يدركان أن رؤية السلام (صفقة القرن)، واقعية وقابلة للتنفيذ وتفي بالمتطلبات الأساسية للشعبين".