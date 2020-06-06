الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة





يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2020/06/08:





يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2020/06/09:









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-18 31-19 30-18 بيت لحم 30-18 31-19 30-18 رام الله والبيرة 29-17 30-18 29-17 طولكرم 30-19 31-20 30-19 نابلس 31-19 32-20 31-19 قلقيلية 30-19 31-20 30-19 جنين 33-21 34-22 33-21 سلفيت 30-18 31-19 30-18 طوباس 33-21 34-22 33-21 روابي 31-19 32-20 31-19 الخليل 29-17 30-17 29-17 غزه 29-20 30-21 29-20 أريحا 37-24 38-25 37-24 خانيونس 29-20 30-21 29-20 الأغوار الشمالية 35-22 36-23 35-22 رفح 30-19 31-20 30-19

يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والله تعالى أعلم.



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.