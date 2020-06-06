شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/06/07: 

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/06/08: 

يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/06/09: 

يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-18 31-19 30-18 بيت لحم 30-18 31-19 30-18
رام الله والبيرة 29-17 30-18 29-17 طولكرم 30-19 31-20 30-19
نابلس 31-19 32-20 31-19 قلقيلية 30-19 31-20 30-19
جنين 33-21 34-22 33-21 سلفيت 30-18 31-19 30-18
طوباس 33-21 34-22 33-21 روابي 31-19 32-20 31-19
الخليل 29-17 30-17 29-17 غزه 29-20 30-21 29-20
أريحا 37-24 38-25 37-24 خانيونس 29-20 30-21 29-20
الأغوار الشمالية 35-22 36-23 35-22 رفح 30-19 31-20 30-19

والله تعالى أعلم.

أخبار ذات صلة

شاهد صور للرئيس عباس من القدس إلى الأغوار.. والسبب؟

شاهد صور للرئيس عباس من القدس إلى الأغوار.. والسبب؟

هل تتسبب خطة الضم بخلاف بين ترامب ونتنياهو؟

هل تتسبب خطة الضم بخلاف بين ترامب ونتنياهو؟

(الشاباك) يكشف تفاصيل عملية اغتيال سرية لقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

(الشاباك) يكشف تفاصيل عملية اغتيال سرية لقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة لليوم السبت

طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة لليوم السبت

أبو مرزوق لـ&#34;عباس زكي&#34;: ردنا إيجابي.. ولكننا في انتظار الرسالة

أبو مرزوق لـ"عباس زكي": ردنا إيجابي.. ولكننا في انتظار الرسالة

الخارجية: وفاة مواطن من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا)

الخارجية: وفاة مواطن من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا)

واشنطن: نبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

واشنطن: نبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة لليوم السبت

طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة لليوم السبت

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

&#34;الحملة الوطنية&#34; تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

وكيل &#34;التنمية&#34; يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون &#34;حماية الأسرة من العنف&#34;

وكيل "التنمية" يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون "حماية الأسرة من العنف"

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

منوعات

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

عربي

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة