دولي

فرنسا تعلن مقتل زعيم "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب" في مالي

فرنسا تعلن مقتل زعيم "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب" في مالي
عبد المالك دروكدال
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة: إن القوات الفرنسية قتلت زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، عبد المالك دروكدال بشمال مالي.

وقالت بارلي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

أخبار ذات صلة

شعرت بها مدن سورية.. هزة أرضية تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا

شعرت بها مدن سورية.. هزة أرضية تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا

عقار لعلاج مرض السرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى (كورونا)

عقار لعلاج مرض السرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى (كورونا)

تركيا تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

تركيا تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

&#34;الصحة العالمية&#34;: ارتداء الكمامات فقط لن يحمي من الإصابة بفيروس (كورونا)

"الصحة العالمية": ارتداء الكمامات فقط لن يحمي من الإصابة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: 85 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: 85 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ترامب: لدينا مفاجأة سارة قريباً بشأن لقاح فيروس (كورونا)

ترامب: لدينا مفاجأة سارة قريباً بشأن لقاح فيروس (كورونا)

أربع طائرات جديدة من طراز F-35 &#34;الشبح&#34; تصل إسرائيل الشهر القادم

أربع طائرات جديدة من طراز F-35 "الشبح" تصل إسرائيل الشهر القادم

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الضم الإسرائيلي يقوّض مصالح أمننا القومي

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الضم الإسرائيلي يقوّض مصالح أمننا القومي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

&#34;الحملة الوطنية&#34; تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ &#34;المشتركة&#34;

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز &#34;بيت اكسا&#34; شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق