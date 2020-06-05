فرنسا تعلن مقتل زعيم "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب" في مالي

عبد المالك دروكدال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة: إن القوات الفرنسية قتلت زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، عبد المالك دروكدال بشمال مالي.



وقالت بارلي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).