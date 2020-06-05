عقار لعلاج مرض السرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى (كورونا)





وساعد العقار المرضى على تخطي أسوأ مراحل المرض في الوقت الذي يتدافع فيه الباحثون لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة في مكافحة العدوى الفتاكة.



وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضاً، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع أعلنت في نيسان/إبريل الماضي.



وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس عندما بدأوا دورة "كالكوينس" لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان ثمانية منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلجا، رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.



وكان ثمانية مرضى على أجهزة تنفس بشق حنجري عندما بدأوا تناول "كالكوينس"، وجرى إخراج أربعة منهم وإن كان أحدهم توفي بسبب انسداد رئوي.



ونقلت (رويترز) عن باسيلجا قوله: "كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا في مرحلة خطيرة... خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأكسجين.".



رام الله - دنيا الوطنأظهر عقار يستخدم في علاج مرضى السرطان، مؤشرات أولية إيجابية لعلاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد.ووفق لما ذكرته وكالة أنباء (رويترز)، فإن عقار "كالكوينس" والذي تنتجه شركة (أسترازينيكا) ويستخدم في علاج سرطان الدم، أظهر مؤشرات أولية على مساعدة مرضى "كوفيد-19" ممن يتلقون العلاج في المستشفى.