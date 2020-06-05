شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فتى أثناء مواجهات شهدها المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال عدة شبّان وشرعت بتفتيشهم على حاجزٍ نصبته في منطقة كفر قرع قرب قرية كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان، بأنّ احتجاز الشبان جاء بعد أن قامت قوات الاحتلال بنصب حاجز طيار، أوقفت خلاله العشرات من المركبات ودققت في هويات المواطنين واستجوبت بعضهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

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