مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19".





فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة يوم الجمعة، مقارنة مع 1152 إصابة و36 وفاة يوم الخميس، وفق ما قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان.





وارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) حتى اليوم الجمعة، إلى 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1166 حالة وفاة.



وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس (كورونا) هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.



وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد اليوم الجمعة، تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.