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وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية
أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ونقلت قناة (الجزيرة) القطرية، عن آلا ثاني قوله: إن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات، وأضاف: "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

وقال: حوارنا مع السعودية نهاية العام الماضي كان إيجابيا لكنه توقف دون معرفة الأسباب.

وتابع زير الخارجية القطري: "كنا ملتزمين باتفاق الرياض والمحاضر تثبت ذلك ودول الحصار هي من انقلب على الاتفاق".

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