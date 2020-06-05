شؤون فلسطينية

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة
جامعة الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الفلسطينية، د. محمود أبو مويس، بضرورة وسرعة التدخل العاجل لوضع حد لجملة الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً إدارة جامعة الأقصى الحكومية بقطاع غزة، بحق آلاف الطلبة.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الإجراءات تمثلت بإغلاق حسابات آلاف الطلبة، على منصات "المودل"، الخاصة بالتعليم الإلكتروني، وذلك قبل موعد إجراء الامتحانات الفصلية، بحجة عدم تسديد باقي الأقساط الجامعية.

وبدوره أكد رامي محسن المتحدث باسم الحملة، بأن هذه المناشدة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات، في مقدمتها التأكيد على دعوة الوزارة لممارسة صلاحياتها على توجيه عملية التعليم الجامعي الحكومي، لجهة جعله أكثر التزاماً بنهج حقوق الإنسان، التي لا يحرم في سياقها أي طالب من ممارسته لحقه في التعليم، نظراً للفقر والعوز، سيما في ظل الكوارث والأوبئة وحالات الطوارئ الوطنية.

ودعا الوزارة في الوقت ذاته إلى إلزام إدارة الجامعة، على التراجع عن قراراتها والعمل بأقصى سرعة على إعادة فتح حسابات الطلبة على المنصة، ليتاح لهم إمكانية تقديم امتحاناتهم، حتى لا نكون أمام مشهد تكون فيه إدارة جامعة شريكة في تعريض مستقبل عدد من طلبتها للخطر.

كما دعت الحملة إدارة الجامعة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يهدف إلى الخروج من الأزمة بما يتناسب مع الظرف الراهن وتداعيات حالة الطوارئ، سيما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مجددةً على مطالبها بضرورة وضع حد لسياسة تسليع التعليم.

وجددت الحملة الوطنية تأكيدها على أنها تقف إلى جانب تطلعات الطلبة، وفي الختام تبرق للأطر والقوى الطلابية الرافضة لمثل هذه القرارات، داعيةً إلى تكاثف الجهود وتنسيق الخطوات، حتى لا يحرم طالب من حقه لسبب لا يد له فيه.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

وكيل &#34;التنمية&#34; يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون &#34;حماية الأسرة من العنف&#34;

وكيل "التنمية" يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون "حماية الأسرة من العنف"

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

المالكي: دولة فلسطين ترد على طلب &#34;الجنائية&#34; بشأن قرارات الرئيس عباس الأخيرة

المالكي: دولة فلسطين ترد على طلب "الجنائية" بشأن قرارات الرئيس عباس الأخيرة

&#34;الصحة&#34; بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

&#34;الحملة الوطنية&#34; تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ &#34;المشتركة&#34;

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز &#34;بيت اكسا&#34; شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق