"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو





وقالت: فقد ظل الفقيد صوت الشعب والحرية، بالرغم من كل حملات الملاحقة والترهيب، وتحدى ما يسمى "الرقيب العسكري" ومقصه، وظل ينقل نضال شعبنا، ويعبر باقتدار عن تضحياته، وصاغ في "البيادر السياسي" إرادة فولاذية وإصراراً على تحدي المحتل، وانتصرت لشعبنا، ووثقت سيرة الشهداء وعذابات الأسرى، وواكبت سيرة المبعدين والمناضلين، وكانت "البيادر الأدبي" قد وضعت إحدى الأسس القوية لانطلاق حركة أدبية عربية فلسطينية نشطة في مواجهة سياسة المحو والإلغاء والتدمير الثقافي والحضاري التي انتهجها الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الإعلام الصحفي المقدسي جاك خزمو، أحد أعمدة الكلمة الحرة في فلسطين والعاصمة المحتلة، مؤسس مجلتي "البيادر السياسي"، و"البيادر الأدبي" ورئيس تحريرهما.واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رحيل الصحفي والإعلامي المناضل خزمو خسارة فادحة للقدس وللوطن وللكلمة الحرة.