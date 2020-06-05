شؤون فلسطينية

المالكي: دولة فلسطين ترد على طلب "الجنائية" بشأن قرارات الرئيس عباس الأخيرة

المالكي: دولة فلسطين ترد على طلب "الجنائية" بشأن قرارات الرئيس عباس الأخيرة
محكمة الجنايات
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، أن دولة فلسطين، وفي مصادفة الذكرى 53 للنكسة المشؤومة والاحتلال الإسرائيلي، للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس، قد قدمت اليوم، ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، الصادر بتاريخ 26 أيار/مايو 2020.

وطلبت المحكمة من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.

وأشار المالكي إلى أن رد دولة فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، حيث جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.

كما أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن رد دولة فلسطين قد أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: كما تم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد المالكي، على أنه استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضح أن دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى قد انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصا اقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني.

واختتم المالكي أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

&#34;الحملة الوطنية&#34; تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

وكيل &#34;التنمية&#34; يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون &#34;حماية الأسرة من العنف&#34;

وكيل "التنمية" يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون "حماية الأسرة من العنف"

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

&#34;الصحة&#34; بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

قوات الاحتلال تعتقل فتى من قلقيلية وتحتجز آخرين قرب كفر ثلث

&#34;الحملة الوطنية&#34; تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

"الحملة الوطنية" تناشد وزير التعليم العالي بحل إشكاليات جامعة الأقصى بغزة

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسحييين

بالصور: وقفة لـ &#34;الديمقراطية&#34; بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

بالصور: وقفة لـ "الديمقراطية" بغزة تدعو لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

&#34;الإعلام&#34; تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

"الإعلام" تنعى الصحفي المناضل جاك خزمو

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ &#34;المشتركة&#34;

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز &#34;بيت اكسا&#34; شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر: ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق