"الصحة" بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة بتعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه جاري نقل الإصابات لمركز الحجر الصحي، فيما لا زالت 28 حالة مصابة تحت العلاج، بمستشفى العزل في معبر رفح.



وكانت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، قالت إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس (كورونا) يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.