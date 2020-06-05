قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع بسيارة مفخخة في مدينة رأس العين، بمحافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد.





وأضافت أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين في المكان.



من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار تسبب بمقتل مدنييْن اثنين كحصيلة أولية، أحدهما طفل، وإصابة سبعة آخرين جروح بعضهم خطرة.





رام الله - دنيا الوطن