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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع بسيارة مفخخة في مدينة رأس العين، بمحافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين في المكان.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار تسبب بمقتل مدنييْن اثنين كحصيلة أولية، أحدهما طفل، وإصابة سبعة آخرين جروح بعضهم خطرة.

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