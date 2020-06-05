تركيا تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تركيا اليوم الجمعة، انخفاضاً لافتاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



وأعلنت السلطات اليوم الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مقارنة مع 21 تم تسجيلها أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4648



كما شهد عدد الإصابات انخفاضاً طفيفاً، حيث سجلت البلاد 930 إصابة جديدة بالفيروس، فيما كان تم اكتشاف 988 إصابة أمس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 168340.



وتماثل 1622 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 133400.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجوال في عدد من الولايات نهاية الأسبوع الجاري على خلفية انتشار الفيروس.