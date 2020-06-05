بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"





وكان شحادة أعلن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائب أبو شحادة، وأن تنتهي هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع عضو (القائمة المشتركة) في إسرائيل سامي أبو شحادة، للاطمئنان على صحته.