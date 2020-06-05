بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع عضو (القائمة المشتركة) في إسرائيل سامي أبو شحادة، للاطمئنان على صحته.
وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائب أبو شحادة، وأن تنتهي هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع عضو (القائمة المشتركة) في إسرائيل سامي أبو شحادة، للاطمئنان على صحته.
وكان شحادة أعلن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".
وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائب أبو شحادة، وأن تنتهي هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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