عاجل

  • "الصحة" بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

شؤون فلسطينية

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"
النائب سامي أبو شحاده
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع عضو (القائمة المشتركة) في إسرائيل سامي أبو شحادة، للاطمئنان على صحته.

وكان شحادة أعلن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".

وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائب أبو شحادة، وأن تنتهي هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

عياش ينعي فقيد فلسطين الإعلامي جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز &#34;بيت اكسا&#34; شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

الرئيس عباس يهاتف عائلة المناضل محمد لطفي ياسين معزياً

الرئيس عباس يهاتف عائلة المناضل محمد لطفي ياسين معزياً

مستوطنون يقتحمون &#34;مسافر يطا&#34; جنوبي الخليل

مستوطنون يقتحمون "مسافر يطا" جنوبي الخليل

عباس زكي يكشف تفاصيل رسالة وصلت للرئيس عباس والفصائل بشأن إنهاء الانقسام

عباس زكي يكشف تفاصيل رسالة وصلت للرئيس عباس والفصائل بشأن إنهاء الانقسام

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

الشرطة بغزة: أربع إصابات بحوادث سير متفرقة في القطاع

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ &#34;المشتركة&#34;

بعد إصابته بفيروس (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة نائب بـ "المشتركة"

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز &#34;بيت اكسا&#34; شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

الرئيس عباس يهاتف عائلة المناضل محمد لطفي ياسين معزياً

الرئيس عباس يهاتف عائلة المناضل محمد لطفي ياسين معزياً

مستوطنون يقتحمون &#34;مسافر يطا&#34; جنوبي الخليل

مستوطنون يقتحمون "مسافر يطا" جنوبي الخليل

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق

للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق

السعودية: ارتفاعٌ بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وفرض حظر التجوال في جدة

السعودية: ارتفاعٌ بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وفرض حظر التجوال في جدة

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية