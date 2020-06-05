قوات الاحتلال تعتقل صحفياً على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، صحفياً على حاجز بيت اكسا شمال، غرب القدس.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد كمال حبابة العامل في تلفزيون فلسطين بعد الاعتداء عليه، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التنكيل بالمواطنين على الحاجز المذكور أثناء مروهم وعودتهم إلى القرية.