الرئيس عباس يهاتف عائلة المناضل محمد لطفي ياسين معزياً



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نجل المناضل الوطني الفتحاوي الكبير محمد لطفي ياسين (أبو لطفي)، الذي وافته المنية فجر اليوم.