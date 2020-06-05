إيطاليا: 85 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)



ومن بين حالات الإصابة الجديدة، هناك 402 في منطقة لومبارديا بشمال البلاد، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررا سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الجمعة، 85 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ أن تفشى الفيروس في البلاد، إلى بلغ 33774 حالة، وفق ما قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا.كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 234531 حالة، بعدما تم تسجيل 518 حالة.