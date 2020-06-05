مستوطنون يقتحمون "مسافر يطا" جنوبي الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عدد من المستوطنين اليوم الجمعة، مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحماية قوات من جيش الاحتلال، وصورت عددًا من آبار المياه والكهوف الأثرية.



وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا منطقة شعب البطم والمفقرة في مسافر يطا، مشيرةً إلى أن "المستوطنين رددوا شعارات تهدد المواطنين بإخراجهم من أرضهم وعودة ملكية الأراضي لهم"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وصورّت قوات الاحتلال آبار المياه والكهوف في المنطقة، وادعت "أن ملكيتها تعود للاحتلال، والتجمعات الفلسطينية قد دمرت الآثار وغيرت معالمها".



وأوضحت أن هذه الممارسات "تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وتحاول كسب أكبر عدد من اليهود في الخارج وفي المدن الفلسطينية، للتوجه إلى مناطق الجنوب وبناء مستوطنات جديدة".