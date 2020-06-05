ترامب: لدينا مفاجأة سارة قريباً بشأن لقاح فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنخ ستكون "لدينا مفاجأة سارة قريباً بشأن اللقاح ضد فيروس (كورونا) حيث أحرزنا تقدماً كبيراً".



وأضاف في كلمة له اليوم أنه تم إجراء أكثر من 20 مليون فحص لتشخيص (كورونا)، مشددا على "أننا سنعمل على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي"، و"سنعيد فتح الولايات المتحدة وبقوة".



وجدد ترمب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي (كورونا) عالمياً، مؤكداً أن (كورونا) كان هدية غير جيدة من الصين انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي: إن "لتفاهم مع الصين سيكون أمراً جيدا لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث".



وتابع: أنظر اليوم بصورة مختلفة إلى الاتفاقية التجارية مع الصين مقارنة بنظرتي السابقة إليها.