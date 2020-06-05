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شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة

شاهد: فتح المساجد في الأردن وسط إجراءات مشددة
فتح المساجد في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الأردن اليوم الجمعة، فتح المساجد لأداء صلاة الجماعة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وأغلقت السلطات المساجد قبل نحو شهرين في خطوة من أجل مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، الذي تفشى في أنحاء كثيرة من العالم.

وانتشر آلاف من رجال الشرطة لفرض القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي في دور العبادة المكتظة في العادة، بعد أن خففت المملكة تدريجياً القيود التي فرضتها للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد الذي أودى بحياة تسعة أشخاص في البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

واعتباراً من يوم السبت، يمكن إعادة فتح المقاهي والفنادق واستئناف الرحلات الداخلية، فيما سيستمر إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والحظر على معظم التجمعات العامة.

وقال مسؤولون إنه تم نشر أكثر من 30 ألف شرطي لمراقبة الحشود التي حضرت الصلاة في مساجد البلاد البالغ عددها سبعة آلاف مسجد يوم الجمعة.

وطٌلب من المصلين استخدام الكمامات، وتقصير وقت الصلاة، والوضوء في المنازل. وفي بعض المساجد، وٌضعت علامات على الأرض تحدد لهم أماكن الوقوف بحيث يمكن للمصلين وضع سجاد الصلاة على مسافة آمنة ممن يصلون بجانبهم.

ومنذ بدء التطبيق الصارم لإجراءات العزل العام في منتصف آذار/مارس، اعتقلت السلطات عدة أشخاص، بمن فيهم رجال دين، لانتهاكهم الحظر على الصلاة في المساجد.

 

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