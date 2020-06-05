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دولي

أربع طائرات جديدة من طراز F-35 "الشبح" تصل إسرائيل الشهر القادم

أربع طائرات جديدة من طراز F-35 "الشبح" تصل إسرائيل الشهر القادم
أف-35
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن أربع طائرات جديدة من طراز F-35، "الشبح" ستصل إسرائيل الشهر القادم.

ومن بين الطائرات الأربع، طائرة تجارب تهدف لمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية اقليمية، لتنضم إلى سرب مقاتلات "أسود الجنوب".

وأضاف الموقع: أن ذلك سيسمح للجيش بزيادة حجم جمع المعلومات الاستخبارية والهجمات الجوية، وكذلك سيحسم الجيش قريباً نوع مروحية "المستقبل" التي ستحل محل مروحية "اليسعور" الحالية.

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