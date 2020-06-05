شؤون فلسطينية

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)

دراسة: فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أحدث دراسة استطلاعية أعدتها الجامعة العربية الامريكية حول المعرفة والممارسات المتعلقة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم استطلاع آراء عينة عشوائية من 1700 فلسطيني وفلسطينية ممن أعمارهم (18 عاماً) وأكثر- تم اختيارهم عشوائيا-  وتم جمع البيانات باستخدام الهاتف خلال الفترة الواقعة بين 19/4/2019 حتى 1/5/2019. 

جاءت هذه الدراسة بناءً على اهتمام الجامعة في إثراء المعرفة البحثية المتعلقة بفيروس (كورونا) في المجتمع الفلسطيني. وقد أشرف على تصميم الدراسة الدكتورة نوار قطب رئيسة قسم العلوم الصحية في كلية الدراسات العليا.

وبينت نتائج الدراسة أن 88% من العينة (85% في الضفة الغربية و92% في قطاع غزة) يرون انه لا يوجد حاليا علاج فعال لفيروس (كورونا)، وأن 41% من العينة يعتقدون ان الطقس الدافئ سيوقف تفشي المرض. 

كما رأى 89% من العينة (92% من الاناث و86% من الذكور) انه سيتم السيطرة على المرض بنجاح.

أما عن ثقة العينة بأن فلسطين يمكن ان تكسب المعركة ضد فيروس (كورونا)، فقد أظهر 93% منهم ثقتهم بذلك (91% في الضفة الغربية و96% في قطاع غزة).

كما أظهرت النتائج ان الغالبية العظمى من العينة 98% من الذكور والاناث في الضفة الغربية وقطاع غزة يتفقون ان العزل، هو طريقة فعالة للحد من انتشار الفيروس.

93% من العينة يقولون انهم ملتزمون بتعليمات الحكومة خلال فترة الطوارئ (96% في الضفة الغربية و89% في قطاع غزة).

    وعند سؤال العينة عن التزام الحي الذي يسكنون فيه بتعليمات الحكومة بالبقاء في بيوتهم خلال فترة الطوارئ، فقد أشار 51% (58 % في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة) ان سكان الحي ملتزمون معظم الوقت بالبقاء في بيوتهم، بينما قال 19% (13 % في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة) ان سكان الحي غير ملتزمون نهائيا، وتجدر الإشارة الى ان 30% من العينة قالوا ان سكان الحي ملتزمون أحيانا بتعليمات الحكومة بالبقاء في منازلهم.

10% من العينة في الضفة الغربية قالوا انهم ذهبوا للعمل داخل إسرائيل خلال أسبوع من تاريخ اجراء المقابلة.

     وعن الإجراءات التي يجب تطبيقها للحد من الفيروس فقد أشار 64% من العينة (59% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة) انها يجب ان تكون أكثر صرامة في حين قال 6% من العينة (7% في الضفة الغربية 4% في قطاع غزة) انها يجب ان تكون اقل صرامة. وتجدر الإشارة الى ان 30% من العينة طالبوا ان تبقى الإجراءات المطبقة كما هي.


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