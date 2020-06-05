شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة الضم
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، لبحث آخر المستجدات، خاصة سبل ايجاد تحرك أوروبي جاد وفاعل لوقف مخططات الضم الإسرائيلية.

وجدد رئيس الوزراء اشادته بدعم أوروبا لفلسطين على كافة الأصعدة، لا سيما دعم الحكومة في مواجهة فيروس (كورونا)، وموقفها المتقدم في رفض مخططات الضم الإسرائيلية.

وشدد اشتية على ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات جدية وعملية لمواجهة الضم الإسرائيلي، وذلك بفرض عقوبات على إسرائيل، واعتراف دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته أكد ميشيل استمرار دعم أوروبا لفلسطين في مواجهة فيروس (كورونا)، والتزامها باستمرار تقديم المساعدات لفلسطين على كافة الأصعدة.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على موقف أوروبا الواضح بالإيمان بحل الدولتين، والرافض لمخططات الضم الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، مشيرا الى انه سيتم اجراء اتصالات مع إسرائيل والإدارة الامريكية لوقف هذه المخططات.

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