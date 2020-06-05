للمرة الأولى.. أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم الجمعة، أكثر من 1000 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، في يوم واحد، وذلك لأول مرة.
وأفادت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة، منذ أن تفشى الفيروس في البلاد.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة، فإن ما لا يقل عن 285 شخصاً توفوا في البلاد، بمرض فيروس (كورونا).
سجل العراق اليوم الجمعة، أكثر من 1000 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، في يوم واحد، وذلك لأول مرة.
وأفادت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة، منذ أن تفشى الفيروس في البلاد.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة، فإن ما لا يقل عن 285 شخصاً توفوا في البلاد، بمرض فيروس (كورونا).
وزادت الحالات بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.
التعليقات