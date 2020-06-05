شؤون فلسطينية

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
مواجهات في كفر قدوم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة، وأطلق وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة رفضا لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

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