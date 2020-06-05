شؤون فلسطينية

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين يريدون جهداً دولياً مضاعفاً لمنع مخططات الضم، بالإضافة إلى اعتراف دولي بفلسطين، خاصة من أوروبا.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، خاصة ما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية، بالإضافة الى متابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء: "نريد الآن جهداً دولياً مضاعفاً لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكسر الأمر الواقع من خلال اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف اشتية: "إسرائيل خرقت وانتهكت ولم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، والآن نحن لن نستمر بالالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد".

وتابع رئيس الوزراء: "خرج مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي برسالة واضحة وهي الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، داعيا في هذا السياق الى العمل على عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا سيما من قبل الأمم المتحدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار النرويج الوفاء بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم.


أخبار ذات صلة

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

&#34;الخارجية&#34;: 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

&#34;المجاهدين&#34; بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

"المجاهدين" بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير