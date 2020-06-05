رئيس مجلس النواب الأمريكي: الضم الإسرائيلي يقوّض مصالح أمننا القومي





وتطرقت إلى "الالتزام الأميركي بدعم إسرائيل"، وقالت: "نحن ملتزمون بذلك، لكننا قلقون للغاية بشأن ما نراه يحدث بشأن الضم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ووجهت بيلوسي نقدا لاذعا لخطة إدارة ترمب للسلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ (صفقة القرن)، مشيرةً إلى أنها لا تحتوي على "شيء مشترك مع كلمة خطة أو سلام".



رام الله - دنيا الوطنأعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي عن قلقها، من خطوة الحكومة الإسرائيلية المحتملة، لضم أجزاء من الضفة الغربية.ووفقا لما أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، فقد قالت بيلوسي في ندوة عبر الانترنت، استضافها المجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي: إن "الضم من جانب واحد يعرّض المستقبل للخطر، ويقوض مصالح الأمن القومي الأميركي".