شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني رسالة من الملك الأردني الملك عبدالله الثاني ردا على برقية التهنئة الذي أرسلها لجلالته بمناسبة الذكرى، 74 لأستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تسلم عياش رسالة الملك من خلال السفير المملكة الأردنية الهاشمية في بوخارست السيد سفيان القضاة.

وتضمنت الرسالة عبارات االشكر والتقدير لمواقف الدكتور محمد عياش والتقدير لمشاعره النبيلة الصادقة تجاه المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب الجلالة الهاشمية.

وبدوره شكر عياش العاهل الأردني على هذه اللفثة الجميلة مثمنا مواقف جلالته في رفض مخططات الأحتلال ضم مناطق في الضفة وكذلك دعم الحق الفلسطيني.

وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على هويتها العربية.

وأعرب د. عياش عن اعجابه بالإنجازات الهامة للمملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.

ولفت د. عياش إلى أن الشعب الفلسطيني يفخر بحمل جلالة الملك عبدالله الثاني لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا ان دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلالته في العديد من المنابر الإقليمية والدولية.

وأكد أن الأردن وفلسطين في خندق واحد في مواجهة أية مشاريع
تستهدف محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وان مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة رغم تعاظم التحديات والعقبات.

ولم ينس الدكتور عياش تقديم الشكر للسفير الأردني في بوخارست سفيان القضاة " لدوره الهام في تعزيز العلاقات العربية الأردنية وخاصة الفلسطينية الأردنية في رومانيا، متمنيا ان يحظى بلقاء مع جلالة الملك خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية مستقبلا .

وكان عياش قد وجه برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني في ذكرى لـ 74 لأستقلال المملكة ،سائلا الله عز وجل ، أن يعيد هذه المناسبة على ملك الأردن بموفور الصحة والسعادة، وعلى المملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

أخبار ذات صلة

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

&#34;الخارجية&#34;: 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

&#34;المجاهدين&#34; بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

"المجاهدين" بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير