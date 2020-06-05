شؤون فلسطينية

"الخارجية": 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بوجود 115 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج، فيما بلغ عدد الإصابات حتى اليوم، 1840 إصابة.

ووفق تقرير "الخارجية" اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) في صفوف الجاليات، فقد وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسائل تضامن إلى نظرائه في كل من البرازيل وتشيلي والبيرو والمكسيك، التي لا تزال تواجه تفشي وباء (كورونا) المستجد، وسجلت أعلى الاصابات في القارة اللاتينية منذ بدء الجائحة.

ووقدم المالكي، باسم شعبنا الفلسطيني وحكومته، تعازيه الحارة لجميع الأسر في تلك الدول التي فقدت أفراد من عائلاتها، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مشيرا إلى أن هذه الاوقات تتطلب عملا مشتركا بين الدول، إضافة إلى التضامن والتحالف بين الشعوب، بدلا من العزلة والعمل الفردي، لكي تتمكن الانسانية من الانتصار على هذا الوباء.

وقال: إن دولة فلسطين لا تتردد في التعبير عن تضامنها مع جميع شعوب العالم وتسعى لمد يد العون ضمن امكانياتنا المحدودة، مضيفا أنه من المؤسف أنه في ظل هذه الأوضاع، يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستغلال انشغال العالم في محاربة هذا الوباء للمضي قدما في أجنداته الاستعمارية والتوسعية، ومواصلة انتهاكاته للقانون الدولي والشرعية الدولية بفرض وقائع جديدة على الأرض من شأنها تقويض أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل، ومنع تكريس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه لدينا التزام تجاه شعوبنا بضمان سلامتهم ورفاههم، وتقع علينا جميعا مسؤولية حماية القانون الدولي والدفاع عنه على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ونعتقد أن هذه الأوقات تتطلب اتخاذ تدابير ملموسة لوقف انتشار جميع أشكال الفيروسات والأمراض التي تهدد شعوبنا بشكل مباشر والاحتلال بالتأكيد ليس استثناء، فهو مرض خطير ينتشر في الجسم للفلسطيني ويتطلب علاجا فوريا للقضاء عليه.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل حالة وفاة جديد في صفوف الجالية في ولاية اوهايو للمواطن أسعد أبو عون (74 عاما) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 55، وتسجيل 5 إصابات جديدة من عائلة واحدة ليرتفع عدد الاصابات الى 797، في حين تم تسجيل حالتي تعافي في ولاية أوهايو ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 313.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سامي فوزي حامد عودة (59 عاما)، بمدينة جدة، حيث سجلت اصابته سابقا وادخل للمستشفى، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في المملكة الى 16.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 36 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 335، منها 84 حالة نشطة لا تستدعي العلاج في المستشفى، و22 حالة تحت العلاج في المستشفى ولكنها لسيت خطرة، و5 حالات حرجة في العناية المركزة، كما تم تسجيل 46 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 221، في حين بقي عدد الوفيات في صفوف الجالية بسبب الفيروس 3 حالات، وتتواصل السفارة باستمرار مع الحالات المصابة وأسرها للاطمئنان عليها والاطلاع على أي احتياج لها وتلبيته وفقا للامكانيات المتوفرة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل اصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، وهي تتلقى العلاج حاليا في المستشفى، ليرتفع عدد الاصابات الى 36، تتواصل السفارة من خلال رؤساء الجالية في الولايات والمقاطعات البرازيلية المختلفة مع الحالات المصابة وذويها وتطمئن عليها وتقف عند اي احتياج لها.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الإصابات التي سجلت منذ بداية الجائحة 3 حالات، تعافى منها حالتين وتوفيت الحالة الثالثة، وأفادتنا أيضا بأنه تم الاشتباه بإصابة 5 طلبة فلسطينيين بالفيروس يدروسون في جامعة العفرون غرب العاصمة في ولاية البليدة وهم طلبة مقيمين في الحي الجامعي، وبعد نقلهم الى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم تبين انهم بخير وغير مصابين بالفيروس.

أخبار ذات صلة

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين

اشتية: نريد جهداً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

مختص بشؤون الأسرى: سجون الجنوب ملوثة وخطيرة وتحتوي على عوامل مسرطنة

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

&#34;المجاهدين&#34; بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

"المجاهدين" بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير