20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)





جاء ذلك في اعلان لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي اليوم خلال زيارة افتراضية لفلسطين والتي التقى خلالها عبر تقنية (فيديو كونفرنس) مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إضافة إلى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.





وأعرب زمبط عن شكره للحكومة البريطانية على دعمها المالي لتعزيز قدرة فلسطين على التعامل مع تبعات أزمة وباء (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأفادت بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة، أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء (كورونا) وتبعاته الصحية والاقتصادية.