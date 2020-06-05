السعودية: ارتفاعٌ بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وفرض حظر التجوال في جدة

أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، بتسجيل31 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس الفتاك، منذ تفشيه في المملكة العربية السعودية، إلى 642 حالة.



وفيما يتعلق بالإصابات، فإنه تم تسجيل 2591 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 95748، مما يشكل ارتفاعاً في الإصابات اليومية.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت فيه السلطات السعودية اليوم الجمعة، فرض حظر التجول في مدينة جدة، اعتباراً من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين بدءاً من يوم السبت، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا).



وقالت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات علقت أيضا العمل في مقار العمل والصلاة بالمساجد، في المدينة المطلة على البحر الأحمر.



رام الله - دنيا الوطن