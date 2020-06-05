شؤون فلسطينية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية
بلال قاسم عضو المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
شارك عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، في اجتماع عقده مكتب الجمعية عبر برنامج "زوم".

وناقش الاجتماع، من بين القضايا المطروحة على جدول أعماله، آخر التطورات في فلسطين استناداً إلى رسالتي رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى رئيس الجمعية- في وقت سابق- حول القرار الأخير لحكومة الاحتلال بضم ما يزيد عن 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرار قيادة الشعب الفلسطيني التحلل من الاتفاقيات ردا على هذا القرار، حيث طالب رئيس المجلس الجمعية بإعلان موقفها من هذا القرار والعمل على منع تنفيذه، محذرا من عواقب وتداعيات هذا التنفيذ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستعرض قاسم، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة ما تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو المدعومة كليا من الإدارة الأميركية، من هجمة احتلالية استعمارية استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، من خلال عملية سياسية احتلالية عسكرية تحت عنوان استمرار ضم القدس ومحيطها والأغوار والبحر الميت.

وقال: إن قيادة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أعلنت التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، ردا على القرارات العنصرية الإسرائيلية الاخيرة بالضم، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال.

وأشار قاسم إلى أن "المطلوب من المجتمع الدولي وبرلماناته وجمعيتنا خاصة، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الخطط الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية، وأولى هذه الإجراءات الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة وفق القرار الأممي 194، والوقوف بحزم في وجه القرارات الإسرائيلية".

وأكد أن "شعبنا الذي يناضل منذ منتصف القرن الماضي سيستمر في نضاله وبكافة الوسائل العادلة والتي أقرتها الشرعية الدولية، حتى تحقيق حقوقه العادلة التي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".

أخبار ذات صلة

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

بالصور: باحات الأقـصى تشهد اقتحام 665 مستوطنا هذا الأسبوع

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

&#34;المجاهدين&#34; بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

"المجاهدين" بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

&#34;الديمقراطية&#34; توجه دعوة لـ (أونروا) بشأن فصل عشرات الموظفين بالقطاع

"الديمقراطية" توجه دعوة لـ (أونروا) بشأن فصل عشرات الموظفين بالقطاع

الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أهالي عمواس يطلقون حملة إعلامية الكترونية في الذكرى الـ53 لتهجيرهم من قريتهم

أهالي عمواس يطلقون حملة إعلامية الكترونية في الذكرى الـ53 لتهجيرهم من قريتهم

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

عضو &#34;الوطني&#34; بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو "الوطني" بلال قاسم يشارك باجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

&#34;المجاهدين&#34; بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

"المجاهدين" بذكرى النكسة: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين والقتال فيها واجب شرعي

الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد استهداف طلبة الثانوية العامة فترة الامتحانات

أهالي عمواس يطلقون حملة إعلامية الكترونية في الذكرى الـ53 لتهجيرهم من قريتهم

أهالي عمواس يطلقون حملة إعلامية الكترونية في الذكرى الـ53 لتهجيرهم من قريتهم

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

فدا: نعول على شعبنا وصموده ومقاومته وإسرائيل لم تنجح باستدخال الهزيمة بنفوسنا

فدا: نعول على شعبنا وصموده ومقاومته وإسرائيل لم تنجح باستدخال الهزيمة بنفوسنا

منوعات

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: &#34;انا ملزلزة مش بطة&#34;

نجمة أردنية تثير الجدل باستعراض ملابسها: "انا ملزلزة مش بطة"

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

عربي

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير