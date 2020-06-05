مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.