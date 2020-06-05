مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل تسفر عن حالات اختناق بالغاز
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
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