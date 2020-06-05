الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

محمد لطفي ياسين (أبو لطفي)

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رام الله - دنيا الوطن

نعى الرئيس محمود عباس إلى أبناء شعبنا والمناضلين وأحرار العالم، المناضل الوطني الفتحاوي الكبير محمد لطفي ياسين (أبو لطفي)، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، بعد أن أمضى سنوات طويلة من عمره في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأعرب الرئيس عباس وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



والفقيد محمد لطفي ياسين خليل من مواليد 7-3-1949 في قرية يتما قضاء نابلس، والتي هاجر اليها أهله من قرية الطيرة قضاء اللد بعد نكبة العام 1948، وهو أسير محرر اعتقل بتاريخ 28-4-1968، وحكم بالسجن 20 عاما، وتم الافراج عنه بتاريخ 7-5-1986 وأبعد إلى الأردن وبقي هناك إلى أن عاد إلى أرض الوطن عام 1994.



وشغل أبو لطفي عدة مواقع تنظيمية هامة داخل حركة "فتح"، أهمها عضو المجلس الثوري للحركة سابقا، وأمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة الأسبق، وعضو الهيئة القيادية العليا للحركة، وعضو في قيادة التعبئة والتنظيم، كما شغل عدة مناصب في السلطة الوطنية أهمها وكيل وزارة الداخلية.