"الصحة العالمية": لا نهاية لـ (كورونا) قبل اختفاء الفيروس من العالم

وأضافت: "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجوداً بأي مكان في العالم"، مطالبة المحتجين الأمريكيين أيضا باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة: إنه "لا نهاية لوباء (كورونا)، قبل اختفاء الفيروس من العالم.وأكدت المنظمة على لسان المتحدثة باسمها مارجريت هاريس، في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام.وأضافت: أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وقالت هاريس: "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".