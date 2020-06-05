شؤون فلسطينية

حزب الشعب يطالب بالوقوف مع حماة الأغوار الفلسطينية في مواجهة مخاطر الضم

حزب الشعب يطالب بالوقوف مع حماة الأغوار الفلسطينية في مواجهة مخاطر الضم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عا حزب الشعب الفلسطيني، المؤسسات الرسمية والأهلية كافة وعموم جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب حماة منطقة الأغوار من الأهالي والمزارعين، والتجار والعاملين في مدن وبلدات وتجمعات الأغوار الفلسطينية التي تشكل سلة الغذاء وحامية الحدود الشرقية لدولة فلسطين، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والاسناد لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها تحت وطأة إجراءات جيش الاحتلال، وتهديداته العسكرية.

وطالب الحزب في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، يوم الجمعة، بضرورة حماية الإنتاج الزراعي لأهلنا في منطقة الاغوار، وإعطاء الأولوية لتسويق ثمار البطيخ ومنتوجاتهم الزراعية الأخرى، داعياً لوقف تسريب منتجات المستوطنات المنافسة لهم من تمور، وعسل وخضروات وغيرها.    

وشدد على ان مواجهة مخاطر الضم التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل تدريجي، تستدعي من الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها، لدعم مزارعي الاغوار وقف كل أشكال الضرائب التي تسهم بشكل ملموس في إعاقة استمرار عمل المزارعين وتثبط من عزيمتهم في حماية الأرض وزراعتها.

ودعا إلى ضرورة تعويضهم والتسهيل على المزارعين والشباب لاستئجار أراض من الحكومة والاوقاف، وتقديم كل اشكال الدعم لهم لاستثمارها وفتح التعاونيات ودعم القائم منها، وإيجاد فرص عمل لهم وتعويضهم عن كافة الخسائر التي يتعرضون لها جراء اعتداء الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأوصى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الوطني وعموم شعبنا، بالوقوف مع أهالي الاغوار، والمناطق المحاذية للخط الأخضر على حدود الـ1967، وقراها الـ44 المهددة بالضم من حكومة الاحتلال، وجه تحياته للمزارعين والمزارعات من ابناء شعبنا ولعموم سكان التجمعات والمضارب البدوية، ولكل أهالي الأغوار الذين يواجهون خطر الضم والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

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